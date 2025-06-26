Химик Васильева посоветовала раствор с перекисью для удаления стойких пятен

Удаление пятен с одежды — дело непростое. Химик Варвара Васильева в интервью сайту KP.RU поделилась тонкостями, которые помогут справиться с этой задачей.

Эксперт посоветовала первым делом разобраться в природе загрязнения. Некоторые пятна, например от чая или сока, можно удалить водой.

«Если пятно свежее, например вы только что пролили апельсиновый сок на блузку, удалить его поможет струя воды — главное, не медлить», — отметила специалист.

По ее словам, для удаления стойких загрязнений, например от крови или плесени, понадобятся специальные средства. Для въевшихся пятен также подойдет смесь из перекиси водорода, соды и геля для мытья посуды.