Химик Васильев: водку можно использовать для удаления жировых загрязнений
Завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев рассказал News.ru, как использовать водку в быту.
По словам эксперта, данный алкоголь можно применять в качестве средства для борьбы с жировыми загрязнениями. Однако водка вряд ли справится с грязной сковородой, предупредил специалист.
Химик также предложил стерилизовать водкой поверхности. Но он напомнил, что сам напиток содержит соль и сахар, которые могут оставить след после обработки.
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