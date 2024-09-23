Химик Васильев: водку можно использовать для удаления жировых загрязнений

Завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев рассказал News.ru , как использовать водку в быту.

По словам эксперта, данный алкоголь можно применять в качестве средства для борьбы с жировыми загрязнениями. Однако водка вряд ли справится с грязной сковородой, предупредил специалист.

Химик также предложил стерилизовать водкой поверхности. Но он напомнил, что сам напиток содержит соль и сахар, которые могут оставить след после обработки.