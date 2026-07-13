Химик Васильев рассказал, что водку можно использовать в быту для мягкой дезинфекции

Доктор химических наук, профессор Николай Васильев сообщил NEWS.ru , что водка может быть использована для удаления несложных жирных пятен с различных поверхностей. Однако для очистки кухонной плиты или сковороды этот метод не подойдет.

Васильев объяснил, что эффективность водки в качестве чистящего средства ограничена из-за низкой концентрации спирта в ее составе.

«Жиры хорошо растворяются в органических веществах, а в водке всего 40% спирта, остальное — вода», — отметил эксперт.

Профессор добавил, что иногда поверхность перед покраской полезно обезжирить водкой, но после этого необходимо тщательно просушить обработанный участок. Кроме того, водку можно использовать для мягкой дезинфекции, если нужно понизить уровень бактериального фона без применения токсичных составов.

Однако стоит учитывать, что в водку добавляют соли и сахар для улучшения ее вкусовых качеств. Эти добавки могут оставлять следы на поверхности после обработки.