Химик Васильев призвал использовать антигрибковые препараты при борьбе с плесенью

Плесень нередко появляется в квартирах и домах, где все время тепло и влажно, но бороться с ней непросто. Об этом Life рассказал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

По его словам, идеальные условия для распространения плесени — это температура воздуха от +15 градусов и влажность выше 50%. Если грибок поразил стены, пол или потолок, нужно правильно выбрать средство. Препараты на основе хлора и перекиси лучше не использовать, они могут повредить поверхности и давать вредные испарения. Лучше выбрать специальные антигрибковые средства.

«Основной нишей их применения являются строительные и ремонтные работы: древесина, бетон и т. д. Все эти реагенты действительно эффективны, но необходимо помнить, что они неполезны для человека и животных при прямом контакте», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что борьюа с плесенью будет эффективна лишь в том случае, если разрушить подходящие условия для ее размножения. Если же вжилище по-прежнему будет влажно и тепло, грибок вернется.