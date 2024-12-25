Химик Свердлова: для чистки ковра в домашних условиях подойдет сода

Использование снега для чистки ковра может быть опасным в современных условиях, особенно в городе, где сложно гарантировать чистоту даже свежевыпавшего снега. Об этом заявила доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Свердлова в разговоре с сайтом Life.
Специалист предложила применять сухие методы уборки, такие как использование стиральных порошков, соли и аммиака, а также средств бытовой химии. Так, в загрязненное изделие можно втереть пищевую соду, а спустя полчаса удалить раствор щеткой или пылесосом.
Свердлова подчеркнула, что подобные домашние рецепты безопаснее и удобнее, чем чистка снегом, но все же важно сначала проверить их эффективность на небольшом участке ковра.
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