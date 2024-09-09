Химик Поликарпова: использование жидких средств при стирке отсрочит износ одежды

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова рассказала, как избежать раннего износа и выцветания вещей. Слова эксперта опубликовал News.ru .

Она посоветовала стирать одежду на деликатных режимах. Оптимальный вариант — 30-40 градусов. Кроме того, можно приобрести специальные мешки для дополнительной защиты, отметила Поликарпова.

Химик также рекомендовала использовать жидкие средства для стирки. Они более бережно удаляют загрязнения, чем порошки.