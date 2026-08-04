Химик Петренко уточнил срок хранения воды в открытом кувшине

Доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко сообщил, что воду в открытом кувшине в жару следует хранить не более одного-двух дней, передает NEWS.ru .

Срок хранения воды зависит от исходной концентрации бактерий, происхождения жидкости, упаковки и температуры. При размножении микроорганизмов вода приобретает неприятный запах, пояснил Петренко.

«Если в открытой емкости — кувшине, банке — при температуре выше 25 градусов тепла вода хранится максимум один-два дня, то в холодильнике открытая бутылка в оригинальной упаковке с крышкой не стухнет за пять суток», — сказал Петренко.

Минеральный состав воды почти не влияет на срок ее хранения. Для кратковременного использования подходит качественный пищевой пластик, не выделяющий токсичных соединений.

Для запасов на месяцы химик рекомендовал стеклянные или стальные емкости. Вода, разлитая в производственных условиях в стеклянную тару, может храниться до 36 месяцев.