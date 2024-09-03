Химик Панов предупредил, что кухонные тряпки могут быть опасными для здоровья человека

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов выразил опасения касательно потенциальной угрозы, которую представляют кухонные тряпки для здоровья человека. В разговоре с Lenta.ru он объяснил, какие проблемы могут возникнуть из-за их использования.

Эксперт указал на то, что исследования показывают присутствие опасных бактерий, таких как сальмонелла, кишечная палочка и листерия, в кухонных тряпках. Эти микроорганизмы могут стать причиной расстройств в работе пищеварительной системы, аллергий, а также инфекций кожи и глаз, причем особенно в группе риска находятся дети.

Для обеспечения гигиеничности и безопасности на кухне необходимо не просто стирать тряпки, но и дезинфицировать их с помощью специализированных средств, после чего тщательно сушить.

Также важно регулярно обновлять тряпки, особенно те, что используются для очистки поверхностей, контактирующих с продуктами питания. В качестве альтернативы рекомендуется использовать одноразовые полотенца и салфетки, добавили 7Дней.