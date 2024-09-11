Химик Панов назвал разделочные доски рассадниками болезней в квартирах

Даже в, на первый взгляд, чистых квартирах могут скрываться источники различных заболеваний. Регулярная дезинфекция разделочных досок, стирка постельного белья и обработка пультов ДУ и гаджетов являются необходимыми мерами, рассказал Lenta.ru доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.
Он отметил, что на кухонной раковине, губках и тряпках могут обитать бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла, которые могут привести к пищевым отравлениям. Производить дезинфекцию поверхностей разделочных досок и столешниц следует регулярно после работы с сырыми продуктами, добавил «Взгляд».
В ванных комнатах, благодаря повышенной влажности, могут развиваться плесень и стафилококки. Их вдыхание может спровоцировать респираторные заболевания и аллергические реакции, поэтому такие помещения обязательно нужно проветривать.
Новое оборудование установят в котельной № 1 в Дубне к зиме
Минтранс Подмосковья напомнил о штрафах за нетрезвое вождение
Объем производства сыров в Подмосковье вырос на 16% за год
Осенние пленэры и выставки пройдут в парках Воскресенска 14 сентября
Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище
Производство защитных кейсов для оборудования запустят в Пушкино
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте