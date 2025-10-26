Химик Кудинов рассказал, что качественный бензин не оставляет следов на бумаге при испарении

Старший преподаватель кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Андрей Кудинов в разговоре с URA.RU рассказал, как проверить качество бензина при помощи бумаги.

Специалист отметил, что качественный бензин испаряется при комнатной температуре за одну-три минуты, не оставляя следов на белом листе бумаги. Если же спустя 5–10 минут после испарения остаются жирные пятна или маслянистый ореол, это признак присутствия тяжелых фракций, таких как дизельное топливо или керосин.

Также эксперт сообщил, что качественный бензин при поджигании горит ровным бело-голубым пламенем. Желтый и оранжевый цвет пламени указывают на наличие спиртов, таких как метанол или этанол, а также воды.

Красноватый оттенок и обильная сажа свидетельствуют о наличии тяжелых фракций. Однако Кудинов посоветовал не использовать этот метод в качестве теста.