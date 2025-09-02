Химик Гладких отметила, что ежедневная смена воды поможет продлить жизнь цветочного букета

Ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Евгения Гладких в беседе с URA.RU поделилась рекомендациями по уходу за цветочными букетами.

Эксперт рекомендовала ежедневно менять воду в вазе, чтобы цветы дольше сохраняли свежесть.

«При каждой смене рекомендуется обновлять косой срез каждого стебля, выполнять эту процедуру лучше под водой либо непосредственно в вазе», — цитирует Гладких сайт RT.

Также специалист посоветовала держать букет в прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей, отопительных приборов и спелых фруктов.

Кроме того, не рекомендуется использовать удобрения для комнатных растений, так как высокое содержание минеральных соединений и азота может привести к обезвоживанию тканей цветов.