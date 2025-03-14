Химик Елина: из-за нарушений условий хранения в косметике может появиться бензол

Бензол в косметике представляет опасность для здоровья в любой концентрации. Заместитель главы отдела клинических испытаний и исследований косметической фирмы ESTILAB Надежда Елина пояснила причины появления этого вещества в составе, сообщили « Известия ».

По ее словам, бензол может оказаться в продукции двумя путями. Во-первых, он используется как растворитель при изготовлении некоторых компонентов, например бутилгидроксианизола. Кроме того, следовые количества соединения могут присутствовать в газах, таких как пропан и бутан, которые добавляются в аэрозоли.

Во-вторых, бензол способен образовываться вследствие неправильного хранения продуктов, добавила химик. Так, под действием высоких температур или ультрафиолетового излучения бензоилпероксид, используемый в качестве антибактериального компонента в кремах, распадается с выделением бензола.