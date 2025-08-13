Химик Дорохов указал на негативные последствия повторного кипячения воды

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов высказался о последствиях повторного кипячения воды в беседе с Lenta.ru .

Эксперт заявил: «При каждом кипячении часть воды испаряется, а концентрация минеральных солей — таких как кальций и магний — возрастает. Это может привести к образованию накипи, ухудшению вкуса воды и снижению эффективности нагрева».

По мнению специалиста, если вода изначально соответствует санитарным нормам, повторное кипячение не приводит к образованию новых вредных веществ, написал RT.

Для сохранения качества воды доцент рекомендует использовать свежую воду. При значительном образовании накипи он советует установить фильтр или регулярно чистить чайник лимонной кислотой.