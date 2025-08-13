Химик Дорохов указал на негативные последствия повторного кипячения воды

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов высказался о последствиях повторного кипячения воды в беседе с Lenta.ru.

Эксперт заявил: «При каждом кипячении часть воды испаряется, а концентрация минеральных солей — таких как кальций и магний — возрастает. Это может привести к образованию накипи, ухудшению вкуса воды и снижению эффективности нагрева».

По мнению специалиста, если вода изначально соответствует санитарным нормам, повторное кипячение не приводит к образованию новых вредных веществ, написал RT.

Для сохранения качества воды доцент рекомендует использовать свежую воду. При значительном образовании накипи он советует установить фильтр или регулярно чистить чайник лимонной кислотой.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте