Химик Дорохов: стеклянная посуда имеет преимущество перед керамической

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил о потенциальной опасности посуды с трещинами и сколами. В интервью « Газете.Ru » он объяснил, что повреждение глазури на керамике открывает поры материала, позволяя воде, остаткам пищи и микроорганизмам проникать внутрь. Это создает идеальную среду для роста бактерий и плесени.

Среди микроорганизмов, которые могут поселяться в таких повреждениях, Дорохов выделил Acinetobacter и Pseudomonas. Первые способны вызывать инфекции, а вторые обладают высокой устойчивостью к антибиотикам. Помимо бактерий, в трещинах и сколах часто развивается плесень, написали «Известия».

В дополнение Дорохов отметил, что стеклянная посуда обладает преимуществом перед керамической, поскольку стекло не имеет пористой структуры, что уменьшает риск образования среды для бактерий. Однако наличие трещин и сколов на стекле остается опасным фактором, так как они могут стать причиной травм.