Химик Дорохов рассказал, что влажные салфетки могут вызвать аллергию у детей из-за консервантов в составе

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с Lenta.Ru указал на потенциальные риски применения влажных салфеток для ухода за детской кожей. Специалист отметил, что содержащиеся в них консерванты могут вызывать раздражение или аллергию у детей.

По словам Дорохова, для предотвращения размножения микробов в герметичной упаковке производители добавляют парабены и феноксиэтанол. Он подчеркнул необходимость внимательного изучения состава и рекомендовал выбирать средства с пометкой paraben-free и мягкими консервантами, однако на такие продукты возможна индивидуальная реакция, написал сайт «Известия».

Химик также посоветовал избегать ароматизированных салфеток и не использовать их в качестве замены умывания водой.