Химик Дорохов рассказал, что хлорка в бассейне может стать причиной раннего появления морщин

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов сообщил, что хлор и его соединения способны вызвать раздражение кожи и сухость, а также могут стать причиной раннего появления морщин. Особенно это актуально для людей зрелого возраста, чья кожа и слизистые становятся более уязвимыми из-за естественных возрастных изменений, написала «Газета.Ru» .

Химик отметил, что у профессиональных пловцов, проводящих много времени в хлорированной воде, чаще наблюдаются сухость кожи, морщины и пигментация.

Многие после посещения бассейна сталкиваются с ощущением стянутости и сухости кожи. По словам эксперта, это происходит из-за разрушения липидного барьера — естественной защиты кожи — под воздействием хлора.

«Чтобы минимизировать негативный эффект, рекомендуется принимать душ до и после плавания — это создает защитную пленку и смывает остатки хлора. Использование увлажняющих кремов с церамидами помогает восстановить липидный слой, а средства с витамином С нейтрализуют окислительное действие хлора», — рассказал специалист.

Он также добавил, что в некоторых случаях могут помочь специальные барьерные спреи, которые наносятся перед посещением бассейна. При выборе бассейна лучше отдавать предпочтение тем, где применяются комбинированные системы очистки, например, озон и ультрафиолет.