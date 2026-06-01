Химик Дорохов призвал выключать фумигатор ночью ради безопасности домашних питомцев и детей

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал Life.ru , что действующие вещества электрических фумигаторов — синтетические пиретроиды — могут влиять на организм человека при длительном или неправильном использовании.

Принцип работы фумигатора заключается в нагреве пластины или емкости с инсектицидом, после чего активное вещество испаряется и создает определенную концентрацию паров в помещении. В проветриваемой комнате площадью от 15 квадратных метров и при работе прибора не более двух часов риски для здорового взрослого человека минимальны. Однако в маленькой комнате с закрытыми окнами, где фумигатор работает всю ночь, концентрация инсектицида может достигать опасных значений.

Детский организм особенно чувствителен к воздействию фумигаторов. Поэтому в детской комнате не рекомендуется использовать прибор постоянно. С осторожностью применять такие устройства следует и людям с бронхиальной астмой, аллергией и повышенной химической чувствительностью.

Не стоит забывать и о домашних питомцах. Инсектицид может оседать пленкой на поверхности воды в аквариуме и ухудшать газообмен у рыбок. У птиц с их чувствительной дыхательной системой даже кратковременное воздействие паров может привести к отеку дыхательных путей. Кошки также более чувствительны к пиретроидам, чем люди.

Эксперт рекомендует включать прибор за 30–60 минут до сна, располагая его не ближе одного метра от кровати, а затем отключать на ночь. После использования помещение желательно проветрить.