Химик Дорохов призвал полностью просушивать полотенца после каждого использования

Полотенца иногда приобретают затхлый запах даже после стирки. Причина этого явления — не ткань и не остатки порошка, а микроорганизмы, которые размножаются в волокнах материала. Об этом рассказал Life.ru кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

После использования на ткани остаются влага и органические вещества, которые становятся питательной средой для бактерий и микроскопических грибов. Особенно быстро микроорганизмы размножаются в условиях высокой температуры и влажности. Если полотенце долго остается влажным, на ткани накапливаются продукты жизнедеятельности бактерий, которые и становятся причиной неприятного запаха.

Современные режимы стирки часто выполняются при температуре 30–40 градусов, что не обеспечивает полного удаления микробной биопленки. Даже после стирки часть бактерий сохраняется, и неприятный запах быстро возвращается.

Еще одной причиной неприятного запаха могут стать остатки кондиционера для белья и избыток моющего средства. Они накапливаются между волокнами ткани, удерживают влагу и замедляют высыхание полотенец. По этой же причине махровые полотенца обычно начинают неприятно пахнуть быстрее, чем изделия из более тонких тканей.

Эксперт рекомендует полностью просушивать полотенца после каждого использования, развешивая их в расправленном виде. Стирать полотенца лучше отдельно от обычной одежды и периодически использовать более высокие температуры, если это допускает производитель. Кроме того, важно регулярно очищать стиральную машину и не превышать рекомендованную дозировку моющих средств.