Химик Дорохов предупредил о потенциальной опасности чистящих средств, содержащих хлор

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил «Газету.Ru» о потенциальной опасности чистящих средств, содержащих хлор, фосфаты и их соединения.

«При выборе чистящего средства обращайте внимание на состав. Избегайте продуктов, содержащих хлор и его соединения, поскольку они могут повреждать поверхности и выделять токсичные пары, вдыхание которых может привести к повреждению слизистой», — сказал Дорохов.

Эксперт рекомендует выбирать менее агрессивные средства растительного происхождения с биоразлагаемыми поверхностно-активными веществами.