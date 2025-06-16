Химик Дорохов предупредил о нарушении природного баланса из-за сжигания травы

Сжигание травы может показаться безобидным способом «обновления» растительного покрова. На самом деле этот процесс наносит серьезный ущерб природе, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, главная опасность заключается не столько в выделении вредных газов, сколько в разрушении экосистем.

«После выжигания травы первыми погибают ценные виды растений, однако часто выживают агрессивные сорняки — борщевик, осот и другие, которые быстро захватывают освободившуюся территорию», — пояснил химик.

Результатом таких условий он назвал обеднение растительного разнообразия и нарушение природного баланса. Кроме того, под удар попадает вся пищевая цепочка, ведь огонь уничтожает червей, пресмыкающихся, мелких грызунов и даже птиц, чьи гнезда расположены в траве.