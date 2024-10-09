Химик Дорохов предупредил, что в городах часто бывает кислотный дождь

Дождь в крупных городах зачастую бывает кислотным, что обусловлено загрязнением атмосферы оксидами серы и азота. Опасен ли такой дождь, в беседе с Life объяснил кандидат химических наук и доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Он отметил, что для кожи угрозы нет, однако у людей с повышенной чувствительностью такой дождь может вызвать раздражение, в том числе на голове, и спровоцировать перхоть и подобные проблемы. Но это касается лишь случаев частого воздействия, а единичный контакт не представляет угрозы, особенно если после прогулки человек помоет голову.

В районах, расположенных рядом с тепловыми электростанциями, дождь может содержать частицы сажи, но и это не считается опасным. Химик добавил, что дождевую воду можно даже пить, но только при условии отсутствия в городе металлургических или нефтеперерабатывающих предприятий.