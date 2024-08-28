Химик Дорохов предупредил, что неправильное сочетание БАДов и лекарств может нанести вред здоровью

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов в беседе с изданием Life предупредил россиян, которые принимают БАД без назначения врача, что некоторые из них не сочетаются с лекарственными препаратами.

Дело в том, что БАДы могут изменять скорость и степень всасывания лекарств и их распределение в тканях. Кроме того, они усиливают или ослабляют действие препаратов.

«Принимающие антикоагулянты должны избегать чрезмерного потребления продуктов и БАДов, богатых витамином К», — привел пример химик.

При совместном приеме омега-3 и антигипертензивных препаратов возникает чрезмерное снижение артериального давления, добавил Дорохов.

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