Химик Дорохов предупредил, что неправильное сочетание БАДов и лекарств может нанести вред здоровью

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов в беседе с изданием Life предупредил россиян, которые принимают БАД без назначения врача, что некоторые из них не сочетаются с лекарственными препаратами.

Дело в том, что БАДы могут изменять скорость и степень всасывания лекарств и их распределение в тканях. Кроме того, они усиливают или ослабляют действие препаратов.

«Принимающие антикоагулянты должны избегать чрезмерного потребления продуктов и БАДов, богатых витамином К», — привел пример химик.

При совместном приеме омега-3 и антигипертензивных препаратов возникает чрезмерное снижение артериального давления, добавил Дорохов.