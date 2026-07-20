Химик Дорохов предупредил, что немытая кухонная вытяжка может стать причиной пожара

Химик Андрей Дорохов сообщил «Газете.Ru» , что немытая кухонная вытяжка может стать причиной пожара и ухудшения качества воздуха в квартире.

По словам эксперта, жир, который оседает на фильтрах, лопастях вентилятора и стенках воздуховода, представляет собой смесь триглицеридов и свободных жирных кислот.

«С химической точки зрения это смесь триглицеридов и свободных жирных кислот, а по сути — концентрированное горючее», — цитирует эксперта KP.RU.

Дорохов предупредил, что любая искра от короткого замыкания в моторе, перегрев или случайное попадание открытого пламени во время готовки могут привести к воспламенению этого жира.

Кроме того, химик отметил, что в условиях недостатка кислорода, который возникает в забитом жиром воздуховоде, происходит пиролиз. В результате выделяются альдегиды, акролеин и полициклические ароматические углеводороды. Эти вещества не только имеют резкий запах, но и являются токсичными и канцерогенными.