Химик Дорохов предупредил, что летом опасно заказывать с доставкой богатые белком продукты

Кандидат химических наук, доцент Андрей Дорохов в беседе с RT предупредил, что летом не стоит заказывать на дом некоторые продукты и блюда. В жару особенно быстро портятся изделия с высоким содержанием белка и влаги.

При температуре выше +30 градусов бактерии начинают активно размножаться уже в течение первого часа. Самую большую опасность представляют сальмонеллы, листерии, стафилококки и другие микроорганизмы. Они быстро увеличивают свою численность в богатых белком продуктах, привел слова эксперта сайт URA.RU.

Дорохов отметил, что в группу риска входят суши и роллы, блюда из сырой рыбы и морепродуктов, охлажденное мясо и птица, изделия из мясного фарша. Кроме того, летом лучше не заказывать на дом молочные десерты, кремы и торты, мягкие сыры, салаты с майонезом и блюда с яйцами.