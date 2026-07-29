Химик Дорохов посоветовал греть еду только в контейнерах с маркировкой

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов сообщил, что еду можно разогревать в пластике только при наличии маркировки для микроволновой печи. Иначе контейнер может деформироваться, а его компоненты — перейти в пищу, передает RT .

Разогревать еду в пластиковом контейнере можно не всегда. Дорохов пояснил, что безопасен только пластик, который производитель разрешил использовать в микроволновой печи.

Если материал не рассчитан на нагрев, контейнер может потерять форму и прочность. В таких случаях повышается риск миграции отдельных компонентов пластика в пищу.

Дорохов рассказал, что подходящую посуду обычно помечают значком микроволновки или надписью Microwave Safe. По его словам, такие контейнеры проходят испытания на устойчивость к нагреву, а если маркировки нет, использовать их для разогрева не стоит.

Эксперт добавил, что для таких контейнеров часто используют полипропилен с маркировкой 5. Однако ориентироваться только на вид пластика нельзя, потому что даже изделия из одного материала могут иметь разное назначение.

Специалист также посоветовал не ставить в микроволновку одноразовые контейнеры, упаковку из-под готовой еды, пластиковые стаканчики, посуду без маркировки и емкости неизвестного происхождения. Он подчеркнул, что контейнеры для микроволновки проходят санитарные проверки, и при правильном использовании показатели миграции веществ не превышают норм.