Химик Дорохов отметил, что стирка с лимонной кислотой при температуре 90 градусов вернет белизну белья

Одежда белого цвета нередко утрачивает свежесть после стирки. Чтобы избежать этого, важно учитывать несколько факторов, заявил Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА. В беседе с сайтом Life он рассказал о причинах потери белизны и поделился советами по уходу за белым бельем.

Как отметил эксперт, основная проблема — накопление минеральных отложений на волокнах ткани. Вода в России часто содержит соли кальция, магния и железа. При стирке они взаимодействуют с моющими средствами и образуют нерастворимые соединения.

Также специалист предостерег от распространенного заблуждения о пользе кипячения для сохранения белизны. Напротив, при температуре выше 60 градусов происходит денатурация белковых загрязнений, таких как следы пота, что приводит к их закреплению в волокнах.

Для поддержания белизны Дорохов порекомендовал использовать порошки с перкарбонатом натрия (15–20%). Эти средства эффективно удаляют загрязнения без вреда для ткани. Важно также строго следовать инструкциям по применению отбеливателей, чтобы не испортить белье.

Оптимальная температура стирки, по словам химика, составляет 50–60 градусов для хлопка и 40 градусов для синтетики. Для восстановления сильно посеревшего белья Дорохов предложил «реанимацию»: стирку при 90 градусов с добавлением столовой ложки лимонной кислоты раз в 2–3 месяца.