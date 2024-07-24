Химик Березовский: при попадании речной воды в глаза можно приложить чайную заварку

Попадание речной или морской воды в глаза может спровоцировать воспаление соединительной оболочки и конъюнктивит. В качестве первой помощи подойдет крепкая чайная заварка, сообщил профессор медфака ГУП Дмитрий Березовский в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также помогут капли с сульфацетамидом. Если симптомы раздражения и воспаления не прошли в течение суток, необходимо обратиться к врачу.

Березовский напомнил, что в речной воде могут присутствовать разные болезнетворные микроорганизмы: от холерных вибрионов до вируса гепатита A.