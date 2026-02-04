Химик Артамонова посоветовала обрабатывать обувь зимой средствами с маслами и воском

Зимняя обувь страдает не только от воздействия противогололедных средств, но и от неправильного ухода. Об этом сообщила химик Инна Артамонова в беседе с «Газетой.ru» .

Эксперт отметила, что хлориды, содержащиеся в противогололедных средствах, сильно вредят поверхности обуви: травмируют и сушат кожу, способствуют отклеиванию деталей. Они могут образовывать на обуви неэстетичный белый налет. Соль также вредит подошве, делая ее жесткой и способствуя образованию трещин.

Артамонова рекомендовала сразу удалять остатки реагентов с обуви. Однако протирка влажной тряпочкой не спасает от рисков. При обработке обуви следует отдавать предпочтение специализированным влагоотталкивающим составам на основе масел и воска, добавили «Известия».