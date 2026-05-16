Химическому производству на площадке в Щелкове исполнилось 150 лет

Химическому производству на площадке в Щелкове — 150 лет. С 1998 года на ней действует предприятие «Щелково Агрохим» , которое за это время выросло в одного из лидеров агрохимического и семенного рынка в России.

«История нас зовет к тому, чтобы мы восстановили и сохранили те выдающиеся достижения, которые были созданы нашей отечественной химической отраслью», — заявил генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Кроме того, компания добилась серьезных показателей в спидбридинге — так называют технологию ускоренной селекции растений. Раньше на создание новых сортов уходило минимум 12 лет, сейчас срок сократился более чем вдвое.

Сегодня предприятие выпускает 76 наименований семян и более 200 химических средств для защиты растений, объединяя науку, производство, селекцию, семеноводство и агросервис.

И останавливаться на этом компания не планирует. В планах — завершение строительства завода по производству семян подсолнечника в Краснодарском крае: планируется, что там будут выпускать более миллиона посевных единиц. По словам Каракотова, это растение в России выращивают неправильно, почти не обрабатывая фунгицидами. Как следствие — отрасль ежегодно теряет до 77 миллиардов рублей.

Также к 2030 году предприятие хочет вырастить новые сорта яровой пшеницы — с высоким содержанием клейковины (до 35%) и урожайностью, сравнимой с озимой. Это позволит вернуть культуре рентабельность. Что до озимой пшеницы, то ее хотят научиться собирать до 200 центнеров с гектара.

Помимо импортозамещения будут развивать и экспорт, в частности, в Африку.