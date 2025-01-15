HiFi-стриминг «Звук»: 30% россиян сообщили, что им сложно дается рабочий режим

Старый Новый год ознаменовался началом первой полноценной рабочей недели. Многие респонденты столкнулись с трудностями при переходе к обычному рабочему графику. Об этом говорится в исследовании сервиса Hi-Fi стриминга «Звук», написал «ФедералПресс» .

Так, 30% участников указали, что самой сложной задачей является адаптация к рабочему ритму, 28% — восстановление нормального режима сна, а 24% респондентов ощущают необходимость экономить после праздничных трат.

Исследование показало, что у большинства россиян ощущение праздника продолжается на протяжении январских выходных. Около 31% респондентов сохраняют праздничную атмосферу до середины каникул, 19,5% — до их завершения, а еще 12% продолжают испытывать праздничное настроение до второй половины января.