В конкурсе участвуют свыше 200 устройств и сервисов. Они распределены по 40 номинациям в пяти направлениях: от смартфонов, компьютеров и носимой электроники до бытовой техники и нейросетей. По правилам, каждый человек вправе проголосовать один раз в каждом из разделов. Подведение итогов намечено на декабрь 2026 года.

Главный редактор портала Иван Остапенко подчеркнул, что ключевыми тенденциями текущего сезона стали автономные ИИ-ассистенты, гибкие экраны и роботизированные домашние приборы. Годом ранее аудитория отдала свыше 180 000 голосов.