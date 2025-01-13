hh.ru: зарплаты журналистов в 2024 году выросли на 16,6%

Зарплаты журналистов в 2024 году выросли на 16,6%, достигнув среднего значения в 80 460 рублей. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru. Минимальная зарплата в данной сфере составляет 40 000 рублей, написал «Постньюс» .

Большинство работодателей ищут кандидатов с опытом работы от одного до трех лет (61% вакансий). В то время как 19% предложений не требуют профессионального опыта, 19% вакансий рассчитаны на кандидатов с опытом от трех до шести лет, а опытные специалисты с шестилетним стажем необходимы лишь в 1% случаев.

Основные требования к кандидатам включают грамотную устную и письменную речь, высшее гуманитарное образование, наличие собственной базы контактов и специализированных знаний в определенной области.