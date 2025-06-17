hh.ru заявил об увеличении конкуренции за рабочие места в Калининградской области

В Калининградской области с начала лета заметно выросла борьба за рабочие места. Более 41 тысячи жителей региона искали работу в последнее время. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на результаты исследования сервиса hh.ru.

В июне 2024 года на каждую вакансию в области приходилось в среднем 3,5 резюме, а сейчас уже — 5,3. Это значит, что за год конкуренция среди соискателей выросла почти на два пункта, отметили аналитики.

Особенно сложно приходится специалистам в области стратегии, инвестиций и консалтинга — на каждую вакансию здесь претендуют свыше 40 соискателей. Однако в некоторых направлениях по-прежнему ощущается дефицит работников. Например, в регионе продолжается поиск медицинских сотрудников.