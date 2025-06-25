hh.ru: в Тюменской области топ-менеджеры получают больше «айтишников»

Специалисты IT-сферы традиционно относятся к высокооплачиваемым категориям работников, однако в Тюменской области руководители некоторых направлений могут рассчитывать на значительно большее вознаграждение. Об этом сообщил NashGorod.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса hh.ru.

В 2025 году медиана зарплат для «айтишников» в регионе составила 108 700 рублей, что значительно превышает среднюю зарплату по региону — около 70 000 рублей. Однако существуют позиции, где зарплаты гораздо выше.

Речь идет, например, о топ-менеджерах. В частности, коммерческие директоры могут получать до 200 000 рублей, финансовые директора — до 185 000 рублей, а генеральные, технические и HR-директора — до 150 000 рублей.