hh.ru: в Тюменской области топ-менеджеры получают больше «айтишников»

Специалисты IT-сферы традиционно относятся к высокооплачиваемым категориям работников, однако в Тюменской области руководители некоторых направлений могут рассчитывать на значительно большее вознаграждение. Об этом сообщил NashGorod.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса hh.ru.
В 2025 году медиана зарплат для «айтишников» в регионе составила 108 700 рублей, что значительно превышает среднюю зарплату по региону — около 70 000 рублей. Однако существуют позиции, где зарплаты гораздо выше.
Речь идет, например, о топ-менеджерах. В частности, коммерческие директоры могут получать до 200 000 рублей, финансовые директора — до 185 000 рублей, а генеральные, технические и HR-директора — до 150 000 рублей.
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