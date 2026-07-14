hh.ru: в июне 2026 года работодатели Сургута чаще всего искали продавцов-кассиров

В начале лета работодатели Сургута активно искали новых сотрудников. Больше всего вакансий было для продавцов-кассиров, сообщило Ura.ru со ссылкой на hh.ru.

За июнь в Сургуте появилось более 200 вакансий для продавцов-кассиров. Менеджеры по продажам тоже оказались востребованы: за месяц зарегистрировано около 160 открытых вакансий.

Водители продолжают оставаться важной частью городской жизни: более 120 вакансий было опубликовано для них. Также работодатели искали поваров и пекарей — более 85 вакансий, и электромонтажников — около 75 вакансий.