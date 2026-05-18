hh.ru: треть жителей Пермского края готовы сменить офис на рабочие специальности

Треть жителей Пермского края готовы отказаться от офисной работы в пользу рабочих специальностей, если им будет гарантировано трудоустройство. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы рекрутинга hh.ru, сообщило Ura.ru .

Согласно результатам исследования, 34% респондентов из Прикамья выразили готовность сменить сферу деятельности. При этом для большинства опрошенных ключевыми условиями перехода являются бесплатное обучение новой профессии и перспектива увеличения дохода по сравнению с текущей зарплатой.

Выяснилось, что мужчины региона чаще задумываются о смене профессии и больше заинтересованы в обучении. Кроме того, большинство из них готовы пойти работать по рабочей специальности в случае потери текущего места из-за кризиса.