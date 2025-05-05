В 2025 году открыто свыше трех тысяч вакансий для акушерок, что свидетельствует о нехватке таких специалистов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового сервиса hh.ru.
Средняя зарплата акушерок составляет 82,2 тыс. рублей. Это на 4% больше среднерыночной зарплаты в 74 тысячи рублей. Соискателей на должности меньше, чем открытых вакансий: на каждую приходится в среднем 0,9 резюме.
Наибольший спрос на таких специалистов зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Новосибирской области и Краснодарском крае. Существенно выросла потребность в акушерках в Коми — там количество вакансий увеличилось в 2,2 раза за год.
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