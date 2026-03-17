HH.RU: средняя зарплата агентов по недвижимости в Петербурге превысила 200 тысяч рублей

Пресс-служба hh.ru обнародовала информацию о наиболее высоких зарплатах в строительной сфере Санкт-Петербурга. Высокие доходы также продемонстрировали специалисты без руководящих должностей, сообщил Piter.TV .

Согласно предоставленным данным, самые значительные заработные платы зафиксированы у агентов по недвижимости — 205,9 тысяч рублей, средний доход геодезистов составил 160,1 тысяч рублей, главные инженеры проекта получают по 185,3 тысяч рублей.

Для сравнения, руководители строительных проектов получают 183,7 тысяч рублей, а руководители проектов — 131,2 тысяч рублей. За прошедший год особенно заметно увеличился доход у главных инженеров проекта (+23%), агентов по недвижимости (+18%) и инженеров-конструкторов, проектировщиков (+17%). Средняя зарплата в отрасли составляет 102,4 тысячи рублей в месяц, что на 6% выше показателей прошлого года.

Наиболее высокие предложения по зарплате зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и северных регионах, где специалисты могут получать до 250–300 тысяч рублей в месяц.