HH.RU: спрос на менеджеров и строителей вырос более чем в два раза

По данным экпертов, за период с августа 2025 года по август 2026 года спрос на менеджеров и консультантов по стратегии увеличился на 175%, а на маляров, штукатуров и отделочников — на 118%. Количество вакансий для электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков выросло на 57%, а для машинистов — на 56%, отметил «Ридус».

Также в десятку наиболее динамично растущих профессий по количеству предложений вошли автослесари и автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, руководители филиалов, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры.