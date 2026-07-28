HH.RU: специалистов по управлению персоналом в Пермском крае признали самыми удовлетворенными своей работой

Специалисты по управлению персоналом в Пермском крае чувствуют себя наиболее удовлетворенными своей работой. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Skillaz и hh.ru. С итогами работы ознакомился сайт URA.RU .

Исследование показало, что для жителей Прикамья главное условие счастья на работе — это достойная зарплата. Этот фактор назвали 62% опрошенных. Кроме того, большое значение имеют адекватное руководство (55%) и поддержка коллег (54%). А вот гибкий график и возможность работать удаленно оказались менее важными — их отметили 32% респондентов.

По данным опроса, в сфере HR 28% участников оценили свое профессиональное счастье на 8–10 баллов из 10. Среди конкретных профессий самыми счастливыми оказались менеджеры по персоналу: максимальные оценки своей работе поставили 30% представителей этой специальности.

Высокие показатели удовлетворенности также продемонстрировали сотрудники сфер безопасности (28% высоких оценок) и автомобильного бизнеса (26%).