HH.RU: смена профессии помогла петербуржцам увеличить доходы на треть

Жители Санкт-Петербурга стали чаще менять специальность ради повышения заработка: в среднем переход в новую сферу увеличивает доход на треть. Об этом сообщил сайт Petrograd со ссылкой на аналитику hh.ru .

С начала 2026 года горожане применили около трех тысяч вариантов карьерных переходов и обновили свыше 650 тысяч резюме по более чем 500 направлениям. Соискатели активно переходят из рабочего сектора в офисный.

Так, бывшие грузчики на позициях кладовщиков или начальников склада увеличивают средний заработок с 66,6 тысячи до 104,2 тысячи рублей, а официанты при переходе в продажи могут получать до 110 тысяч рублей вместо 40 тысяч. В сфере ИТ при освоении backend-разработки или машинного обучения предлагаемый доход в ряде случаев удваивается.