HH.RU: самые высокие зарплаты в бьюти-сфере предлагают парикмахерам и косметологам

Наибольший доход в индустрии красоты в России получают парикмахеры и косметологи. Об этом сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на совместное исследование сервиса hh.ru и платформы «Сферия».

В августе медианные заработки в сфере красоты и фитнеса поднялись на 11% относительно аналогичного периода прошлого года. Парикмахерам работодатели готовы платить 118 тысяч рублей в месяц, а косметологам — 112 тысяч рублей, отметил ИА НСН.

В список направлений с высоким доходом также вошли мастера ногтевого сервиса (106 тысяч рублей) и менеджеры по продажам (102 тысячи рублей). Массажистам компании предлагают порядка 94 тысяч рублей. Аналитики отметили, что суммы в вакансиях превысили зарплатные ожидания соискателей на 25%.