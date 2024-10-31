hh.ru: самые счастливые люди работают в сферах безопасности и туризма

Аналитики сети DDX Fitness и платформы HeadHunter провели опрос, благодаря которому смогли установить факты об уровне счастья в России. Результаты исследования опубликовала Lenta.ru .

По данным экспертов, самые счастливые люди работают в области безопасности. Соответствующие эмоции постоянно испытывают 40% опрошенных представителей профессии. На второе место попали сотрудники сферы туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса (36%). За ними идут юристы (34%).

Если говорить о регионах, то самыми счастливыми оказались Ленинградская и Воронежская область, а также Алтайский край. Российская столица заняла лишь 13-ю строчку рейтинга.