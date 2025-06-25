hh.ru: операторы call-центров попали в топ востребованных профессий в Ростовской области

Аналитики сервиса hh.ru назвали профессии, которые пользовались наибольшим спросом у работодателей Ростовской области в первую половину 2025 года. Об этом сообщила RostovGazeta.ru .

В регионе чаще всего публиковали вакансии для менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (около девяти тысяч объявлений), а также продавцов-консультантов и кассиров (примерно 8,5 тысячи вакансий). Третье место в рейтинге заняло направление операторов call-центров, на которое пришлось около 5,2 тысячи предложений.

В двадцатку наиболее востребованных профессий также вошли врачи, кондитеры, водители, кладовщики, администраторы, курьеры, официанты и торговые представители.