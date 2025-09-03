Аналитики сервиса hh.ru провели исследование и выяснили, почему петербургские работодатели отказывают соискателям еще до встречи. Результаты опроса опубликовала Neva.Today .

По данным экспертов, 48% нанимателей в Северной столице периодически отказывают кандидатам еще при рассмотрении резюме из-за несоответствия профиля вакансии. А вот 28% делают это регулярно, и лишь 24% никогда так не поступали.

Среди основных причин отказов — недостаток квалификации и навыков (47%), непрохождение проверки безопасности (45%), неумение выстраивать диалог (39%), неопытность (37%), отсутствие желания проходить обучение (24%).