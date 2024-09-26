hh.ru: число вакансий для соискателей с инвалидностью увеличилось на 46% в Петербурге
Аналитики сервиса hh.ru рассказали, насколько людям с инвалидностью легко найти работу в Петербурге. Результаты исследования опубликовал «Петроград».
По данным экспертов, в период с января по август 2024-го в Северной столице появились более 19 тысяч соответствующих вакансий. Таким образом, количество предложений выросло на 46%.
В списке популярных позиций оказались должности курьера легких посылок, водителя и менеджера по продажам.
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