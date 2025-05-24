hh.ru: большинство нижегородцев сталкиваются с проблемами на работе

Большая часть жителей Нижегородской области сталкивается с трудностями в выполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса hh.ru.
Около 76% опрошенных заявили, что регулярно испытывают сложности, препятствующие эффективной работе. Наибольшее число жалоб поступает от людей старше 45 лет (72%). Лишь 5% участников указали на отсутствие проблем на рабочем месте.
Организационные сбои, такие как неверно сформулированные задания и чрезмерная рабочая нагрузка, беспокоят 65% нижегородских сотрудников. Около половины респондентов пожаловались на устаревшее оборудование и дефицит инструментов (48%). Проблемы с профессиональным выгоранием и хроническим стрессом отметили 39% участников.
Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области
Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Поставки прекратятся. В США сделали мрачный вывод после удара ВС России по Одессе
Российские войска освободили село Романовка в ДНР
В Гидрометцентре ответили на пугающие прогнозы о самом жарком лете
Россия вернула 303 бойца из украинского плена
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте