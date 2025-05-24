hh.ru: большинство нижегородцев сталкиваются с проблемами на работе

Большая часть жителей Нижегородской области сталкивается с трудностями в выполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса hh.ru.

Около 76% опрошенных заявили, что регулярно испытывают сложности, препятствующие эффективной работе. Наибольшее число жалоб поступает от людей старше 45 лет (72%). Лишь 5% участников указали на отсутствие проблем на рабочем месте.

Организационные сбои, такие как неверно сформулированные задания и чрезмерная рабочая нагрузка, беспокоят 65% нижегородских сотрудников. Около половины респондентов пожаловались на устаревшее оборудование и дефицит инструментов (48%). Проблемы с профессиональным выгоранием и хроническим стрессом отметили 39% участников.