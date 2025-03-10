hh.ru: более 28 тысяч рабочих мест появилось в Нижегородской области за месяц

За последний месяц в Нижегородской области появилось более 28 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

По результатам исследования, спрос на кадры вырос на 11%. Особенно востребованы специалисты в сфере юридических услуг — число вакансий здесь увеличилось на 38%. В тройке лидеров также оказались строительство, недвижимость и масс-медиа с приростом на 27%, а также индустрия спорта, фитнеса и красоты (26%).

Кроме того, на четверть выросла потребность в производственном персонале, спрос на HR-специалистов увеличился на 24%. А вот количество вакансий в транспорте и логистике уменьшилось на 6%, в ретейле и автобизнесе — на 1%.