hh.ru: более 28 тысяч рабочих мест появилось в Нижегородской области за месяц

За последний месяц в Нижегородской области появилось более 28 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.
По результатам исследования, спрос на кадры вырос на 11%. Особенно востребованы специалисты в сфере юридических услуг — число вакансий здесь увеличилось на 38%. В тройке лидеров также оказались строительство, недвижимость и масс-медиа с приростом на 27%, а также индустрия спорта, фитнеса и красоты (26%).
Кроме того, на четверть выросла потребность в производственном персонале, спрос на HR-специалистов увеличился на 24%. А вот количество вакансий в транспорте и логистике уменьшилось на 6%, в ретейле и автобизнесе — на 1%.
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