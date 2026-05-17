HH.RU: 77% работающих хабаровчан признались, что хотят иметь дополнительные источники дохода

Жители Хабаровского края все чаще ищут дополнительные источники дохода, совмещая несколько видов деятельности. Так, 77% работающих не против подработки. Главные причины — финансовая независимость и желание получить новый опыт. Об этом сообщил сайт Transsibinfo.com со ссылкой на исследование сервиса hh.ru и платформы «Моя смена» (ГК Verme).

По данным аналитиков, молодежь и люди среднего возраста проявляют наибольшую активность, а после 45 лет интерес к дополнительной занятости снижается. Среди популярных вариантов — мерчандайзинг, разнорабочие, комплектовщики и продавцы.

Эксперты отмечают, что подработка становится осознанным выбором для свободы и развития, а не просто вынужденной мерой.