hh.ru: 49% петербуржцев готовы пойти на увольнение из-за токсичного коллектива

Эксперты сервиса hh.ru опросили жителей Северной столицы и выяснили, что может заставить их поменять даже хорошую работу. Результаты исследования опубликовал « Петроград ».

Так, 49% респондентов признались, что готовы пойти на увольнение, если столкнутся с токсичным коллективом. При наличии задержки зарплаты новое место станут искать 45%.

Кроме того, 30% выразили готовность покинуть компанию при поступлении более привлекательного предложения. Речь идет о вакансии с хорошим окладом и бонусами.