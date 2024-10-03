hh.ru: 49% петербуржцев готовы пойти на увольнение из-за токсичного коллектива
Эксперты сервиса hh.ru опросили жителей Северной столицы и выяснили, что может заставить их поменять даже хорошую работу. Результаты исследования опубликовал «Петроград».
Так, 49% респондентов признались, что готовы пойти на увольнение, если столкнутся с токсичным коллективом. При наличии задержки зарплаты новое место станут искать 45%.
Кроме того, 30% выразили готовность покинуть компанию при поступлении более привлекательного предложения. Речь идет о вакансии с хорошим окладом и бонусами.
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